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Минстрой выдал разрешение на строительство дома по КРТ на Гребном канале

29 апреля 2025 16:30  [89] Общество
Строительство премиального ЖК у Гребного канала стартует в Нижнем Новгороде

Фото: Glorax

Федеральный девелопер GloraX получил разрешение на возведение первого жилого корпуса в рамках первой очереди ЖК на Гребном канале. 

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 42,1 млрд рублей. Застройка спланирована по модели комплексного развития территорий (КРТ), что предполагает создание полноценной социальной инфраструктуры. В рамках проекта появятся два детских сада — встроенный на 44 места и отдельно стоящий на 240 мест, а также общеобразовательная школа на 550 учеников со стадионом.

Общая площадь участка составляет 14,7 га. Площадь всей недвижимости в проекте (без учёта соцобъектов) — 301 350 "квадратов", из которых 212 183 квадратных метра предназначены для продажи. В жилой комплекс войдут пять многосекционных домов переменной этажности от 1 до 13 этажей.

На территории ЖК появится ресторанный кластер с акцентом на здоровое питание, общественный центр площадью свыше 5 000 "квадратов" с бассейном, фитнес-залом, магазинами, кафе и подземной парковкой. Ключевым элементом проекта станет благоустроенная набережная с зонами для релаксации и площадками для занятий спортом.

Ввод в эксплуатацию первого этапа проекта запланирован на 2027 год. Полностью завершить строительство жилого комплекса планируется к 2031 году.

Ранее сообщалось, что этот же девелопер реализует проект КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста, а также выполнит реновацию улицы Черниговской.

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Теги:
Гребной канал Жилье Строительство
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