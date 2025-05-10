Коллекция Дудакова усилила фонд Нижегородского музея шедеврами "Голубой розы" Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

На торжественном заседании дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры", прошедшем 15 мая, было подписано знаковое соглашение о передаче произведений искусства в собрание Нижегородского государственного художественного музея. Речь идет о части выдающейся коллекции Валерия Дудакова — почти 40 работ мастеров символизма, объединённых в начале XX века в группу "Голубая роза". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул исключительную важность события:

"Сегодня мы подписали соглашение о передаче произведений художественного объединения "Голубая роза" из частной коллекции Валерия Александровича Дудакова нашему музею. Это событие без преувеличения можно назвать поворотным моментом в культурной жизни региона".

Он выразил признательность коллекционеру за доверие и вклад в развитие искусства на Нижегородской земле.

История коллекции Дудакова начинается в 1960-х. Уже к концу 1980-х годов он входил в число ведущих собирателей искусства в стране. Его собрание включает около 600 работ известных русских и советских художников, обладающих высокой художественной ценностью и культурным значением.

В числе переданных работ — полотна русских символистов, входивших в неформальное объединение "Голубая роза". Эта группа оформилась в 1907 году вокруг одноимённой выставки, которую организовали художники-модернисты Москвы. В проекте приняли участие 16 авторов, в том числе Анатолий Арапов, Павел Кузнецов, Николай Крымов, Сергей Судейкин и Николай Сапунов. Многие из них были связаны с журналом "Золотое руно", который выпускал известный меценат Николай Рябушинский.

Художники "Голубой розы" стремились выразить через искусство духовные и философские искания своего времени, отражая напряжённую атмосферу перемен в начале XX века. Их работы насыщены символами, метафорами и эстетикой модерна.

Особый интерес представляет одна из переданных картин Михаила Ларионова, история которой напоминает детектив:

"В 1970-х мне удалось приобрести правую часть этой работы — "Прогулка с кошкой". Спустя 35 лет неожиданно обнаружилась и левая часть. Никто не знает, кто и когда их разделил — сам Ларионов или его доверенное лицо, художник Лев Жегин, сын архитектора Фёдора Шехтеля", — рассказал Валерий Дудаков.

Картина была профессионально отреставрирована и представляет собой уникальный пример творческого наследия художника. В ней чувствуется влияние Виктора Борисова-Мусатова, которого Ларионов глубоко почитал, а также элементы неопримитивизма — направления, предвосхитившего "Бубновый валет".

Кроме живописи и графики, в коллекции Дудакова присутствуют редкие произведения скульптуры и декоративно-прикладного искусства авторства Михаила Врубеля, Валентина Серова, Александра Матвеева и Сергея Малютина.

"Голубая роза" как художественное объединение не имела официальных документов, устава или манифеста. Уже через несколько лет после выставки 1907 года её участники разошлись по собственным творческим путям, что делает их совместные работы особенно ценными.

Передача столь значимого собрания в фонд музея стала исключительным событием. Как отметил генеральный директор Нижегородского художественного музея Роман Жукарин, музей, который в следующем году отметит своё 130-летие, ранее не получал частных даров такого масштаба и уровня.

"Это первая столь масштабная и высокопрофессионально собранная частная коллекция русского искусства, которую получает наш музей. Она не только усилит раздел Серебряного века, но и восполнит существенные пробелы. До сих пор у нас не было произведений Михаила Врубеля, Василия Милиоти, Николая Феофилактова, Петра Уткина, Артура Фонвизина, а также предметов декоративно-прикладного искусства, аналогичных переданным. Это событие войдёт в историю, и, уверен, будет оценено будущими поколениями", — отметил Жукарин.