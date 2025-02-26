Коллекционер Дудаков поможет пополнить фонды Нижегородского художественного музея Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Нижегородский государственный художественный музей получит поддержку от известного коллекционера Валерия Дудакова. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале по итогам встречи с искусствоведом.

В собрании Дудакова около 600 работ российских и советских художников, включая значительную коллекцию произведений символистов из объединения "Голубая роза". В 1980-х годах его считали одним из пяти крупнейших коллекционеров страны.

"Для нас большая честь услышать от мэтра высокую оценку работы с пакгаузами, но еще важнее – начало сотрудничества и его неоценимая профессиональная помощь в пополнении фондов музея", – написал Никитин.

Губернатор подчеркнул, что у региона большие планы по развитию музейных фондов и запуску новых культурных проектов. Он также выразил благодарность Валерию Дудакову за готовность содействовать в расширении коллекции НГХМ.

Напомним, что на днях в пакгаузе на Стрелке открылась выставка "Сфумато" (16+), которую посетил режиссер Никита Михалков. Также среди гостей вернисажа был и искусствовед Дудаков.