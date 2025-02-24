Никита Михалков посетил выставку Юрия Купера в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В Нижнем Новгороде открылась выставка художника Юрия Купера под названием "Сфумато" (16+). Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Торжественная церемония прошла в выставочном пакгаузе столицы Приволжья.

Гостями мероприятия стали сам Юрий Купер, искусствовед Валерий Дудаков и режиссер Никита Михалков.

Отмечается, что в создании концепции выставки активное участие принимал Нижегородский государственный художественный музей.

"Не мог не показать мэтрам наш концертный пакгауз, где главная декорация — это наш Нижний!", — написал губернатор.

Экспозиция будет открыта для посетителей до 13 апреля.

Ранее сообщалось, что нижегородец Марк Эйдельштейн дал интервью американскому Vogue.