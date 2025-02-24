В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
26 февраля 2025 09:12  [247] Никита Михалков посетил выставку Юрия Купера в Нижнем Новгороде
25 февраля 2025 20:00  [291] Приокский район Нижнего Новгорода прихорашивается к 90-летию
25 февраля 2025 13:29  [285] Склон возле кремлевского фуникулера в Нижнем Новгороде укрепят за 11,4 млн рублей
25 февраля 2025 09:17  [390] Нижегородец Марк Эйдельштейн дал интервью американскому Vogue
25 февраля 2025 09:00  [304] Петербургский театр "Мастерская" покажет в Нижнем Новгороде три спектакля
24 февраля 2025 18:12  [351] Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Нижнем Новгороде
24 февраля 2025 16:46  [359] Красный флигель кадетского корпуса Нижегородского кремля отремонтируют за 27 млн рублей
24 февраля 2025 15:43  [763] Дом XIX века отреставрировали на Алексеевской улице Нижнего Новгорода
24 февраля 2025 11:03  [326] "Ростелеком" представил в Нижнем Новгороде сериал "Челюскин. Первые"
23 февраля 2025 18:27  [586] "Хор Турецкого" поздравил нижегородских ветеранов
Культура и отдых

Никита Михалков посетил выставку Юрия Купера в Нижнем Новгороде

26 февраля 2025 09:12  [247] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В Нижнем Новгороде открылась выставка художника Юрия Купера под названием "Сфумато" (16+). Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.  

Торжественная церемония прошла в выставочном пакгаузе столицы Приволжья.

Гостями мероприятия стали сам Юрий Купер, искусствовед Валерий Дудаков и режиссер Никита Михалков. 

 

Отмечается, что в создании концепции выставки активное участие принимал Нижегородский государственный художественный музей.  

"Не мог не показать мэтрам наш концертный пакгауз, где главная декорация — это наш Нижний!", — написал губернатор. 

 

Экспозиция будет открыта для посетителей до 13 апреля.

Ранее сообщалось, что нижегородец Марк Эйдельштейн дал интервью американскому Vogue.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Глеб Никитин
Поделиться:
Новости по теме
25 февраля 2025 09:00  [304] Петербургский театр "Мастерская" покажет в Нижнем Новгороде три спектакля
20 февраля 2025 15:33  [472] Нижегородская область представит свою культуру на выставке "Путешествие по России"
20 февраля 2025 14:17  [515] Актриса Наталья Бочкарева открыла выставку в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
24 февраля 2025 18:48На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph