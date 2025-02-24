Никита Михалков посетил выставку Юрия Купера в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде открылась выставка художника Юрия Купера под названием "Сфумато" (16+). Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Торжественная церемония прошла в выставочном пакгаузе столицы Приволжья.
Гостями мероприятия стали сам Юрий Купер, искусствовед Валерий Дудаков и режиссер Никита Михалков.
Отмечается, что в создании концепции выставки активное участие принимал Нижегородский государственный художественный музей.
"Не мог не показать мэтрам наш концертный пакгауз, где главная декорация — это наш Нижний!", — написал губернатор.
Экспозиция будет открыта для посетителей до 13 апреля.
Ранее сообщалось, что нижегородец Марк Эйдельштейн дал интервью американскому Vogue.
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