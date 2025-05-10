23-градусная жара придет в Нижний Новгород в выходные Общество

Облачные, но жаркие выходные ждут жителей Нижнего Новгорода. Прогнозом с НИА "Нижний Новгород" поделился сервис "Яндекс Погода".

Так, в субботу, 17 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Утренние часы начнутся с температуры воздуха в пределах +18…+19°С, к полудню столбики термометров поднимутся до +20…+23°С, а к ночи опустятся до +13…+14°С. Ветер будет дуть с умеренной силой, местами возможны порывы до 4 метров в секунду.

В воскресенье, 18 мая, характер погоды останется схожим — облачность с прояснениями сохранится, однако во второй половине дня вероятны кратковременные дожди. Утром воздух прогреется до +19…+20°С, днём температура стабилизируется на уровне +22…+23°С и продержится до вечера. Ближе к ночи она снизится до +14…+15°С. Ветер сохранит прежнюю скорость — около 4 м/с.

Таким образом, несмотря на облачное небо, существенных погодных потрясений в выходные в регионе не ожидается.

Ранее Гидрометцентр представил прогноз на июнь в Нижегородской области.