23-градусная жара придет в Нижний Новгород в выходные

Облачные, но жаркие выходные ждут жителей Нижнего Новгорода. Прогнозом с НИА "Нижний Новгород" поделился сервис "Яндекс Погода".
Так, в субботу, 17 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Утренние часы начнутся с температуры воздуха в пределах +18…+19°С, к полудню столбики термометров поднимутся до +20…+23°С, а к ночи опустятся до +13…+14°С. Ветер будет дуть с умеренной силой, местами возможны порывы до 4 метров в секунду.
В воскресенье, 18 мая, характер погоды останется схожим — облачность с прояснениями сохранится, однако во второй половине дня вероятны кратковременные дожди. Утром воздух прогреется до +19…+20°С, днём температура стабилизируется на уровне +22…+23°С и продержится до вечера. Ближе к ночи она снизится до +14…+15°С. Ветер сохранит прежнюю скорость — около 4 м/с.
Таким образом, несмотря на облачное небо, существенных погодных потрясений в выходные в регионе не ожидается.
Ранее Гидрометцентр представил прогноз на июнь в Нижегородской области.
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