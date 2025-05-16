"Красное Сормово" выиграло у финской Wartsila иск на 3,4 млн евро Экономика

Фото: Александр Воложанин

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск судостроительного предприятия "Красное Сормово" к финской компании Wartsila Solutions Oy. Завод, входящий в состав Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), потребовал возврата средств за неисполненные контракты на поставку двигателей.

Согласно материалам дела, соглашения между сторонами были заключены в 2019 и 2020 годах. По условиям контрактов, "Красное Сормово" перечислило Wartsila Solutions Oy 2,4 млн евро в счёт будущих поставок судовых двигателей. Однако после начала специальной военной операции на Украине предприятие попало под санкции США и ЕС. В результате финская сторона расторгла договоры, а оборудование на верфь так и не поступило.

Из-за срыва поставок "Красное Сормово" не получило двигатели для сухогрузов проекта RSD59, которые строятся по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). В ответ на это российская сторона обратилась в суд.

Представители Wartsila попытались предложить альтернативное разрешение спора в международных инстанциях — в Женеве, Стокгольме или Хельсинки. Однако завод настоял на рассмотрении дела в российской юрисдикции.

Тем не менее, даже после положительных решений российских судов, взыскание средств с зарубежных компаний остаётся затруднительным. Иностранные судебные органы, как правило, отказываются признавать и исполнять решения, вынесенные в России.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Красное Сормово" планируют модернизировать за 7,5 млрд рублей.