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Культура и отдых

Бесплатный шаттл доставит нижегородцев до "Щелоковского хутора" в "Ночь музеев"

16 мая 2025 17:28  [83] Культура и отдых
Бесплатный шаттл доставит нижегородцев до Щелоковского хутора в Ночь музеев

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В "Ночь музеев" (0+), которая пройдёт 17 мая, нижегородцы смогут бесплатно добраться до архитектурно-этнографического музея "Щелоковский хутор" благодаря специальному шаттлу. Транспорт будет курсировать между площадью Горького и остановкой "Музей-заповедник "Щелоковский хутор"", сообщили в департаменте культуры городской администрации.

Для удобства горожан, посадка в шаттл с площади Горького будет осуществляться рядом с домом №4, где установлена брендированная стойка навигации. На месте будет работать координатор. Вместимость транспорта составляет 19 пассажиров.

Расписание отправления с площади Горького:

15:00 / 16:20 / 17:20 / 18:20 / 19:20 / 20:20

Обратные рейсы от музея:

15:50 / 16:50 / 17:50 / 18:50 / 19:50 / 22:10

В самом музее-заповеднике с 16:00 до 22:00 гостей ждёт насыщенная программа. Посетители смогут свободно осмотреть экспозиции: избы Обуховой и Салтыковой, двор дома Павловой, Покровскую церковь, водяную мельницу и амбар.

Будут организованы мастер-классы по кузнечному и кожевенному ремеслу. Проведут их участники клуба исторической реконструкции "Хорт". Возле мельницы можно будет послушать "Страшные рассказы мельника".

Во дворе дома Обуховой в 16:00 начнётся литературно-музыкальная композиция "Дети военной поры", а в 16:20 — "Сердце деревни", подготовленная коллективом "Весёлые соседи" из деревни Скулябиха Ветлужского района.

На центральной площадке музея одновременно пройдут мастер-класс "Воздушный змей", "Арт-пикник с художниками Алфёровыми" и весенние крестьянские игры. Начало всех мероприятий — в 16:00–16:30.

В 17:00 от избы Обуховой стартует костюмированная экскурсия по мотивам произведений Мельникова-Печерского. В это же время в доме Павловой прочтут лекцию "Герои минувшего века".

Позже, в 18:00, в том же дворе состоится лекция-концерт о героизме в русском фольклоре. В 19:00 пройдёт беседа о значении деревянного зодчества для России. Там же, во дворе избы Салтыковой, в это же время стартует программа "Герои русских сказок".

Дополнительно в 18:00, 20:00 и 21:00 будут организованы мастер-классы по изготовлению традиционной крестьянской игрушки.

Все мероприятия, как и шаттл, будут бесплатными.

Ранее сообщалось, что в этом году к акции присоединятся более 50 площадок Нижнего Новгорода. 

Также напомним, что из-за "Ночи музеев" нижегородское метро будет работать дольше. 

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Теги:
Ночь музеев Общественный транспорт
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