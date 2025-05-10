Более 50 площадок Нижнего Новгорода присоединятся к акции "Ночь музеев"

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17 мая Нижний Новгород по традиции присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев" (0+). В этом году она пройдет на более чем 50 площадках города и охватит все районы города, сообщил мэр Юрий Шалабаев в соцсетях.
Тема "Ночи музеев" в 2025 году — "Герои", приуроченная к Году защитника Отечества. На Покровке разместят интерактивные фотозоны, посвященные российским героям. Посетители смогут сделать снимки на локациях, посвященных Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому, Александру Невскому, героям Великой Отечественной войны и участникам СВО.
Отметим, что с каждым годом акция становится все масштабнее. В этом году общее количество мероприятий превысит 400. В акции также примут участие городские библиотеки и планетарий.
Среди особенных событий — возможность попасть на экскурсию в Волго-Вятское главное управление Банка России.
Впервые в акции примут участие сразу несколько площадок:
Вход на выставки и в большинство музеев будет бесплатным, однако некоторые локации требуется предварительная регистрация, которая продлится до 16 мая. Узнать программу мероприятий и зарегистрироваться можно на сайте ночьмузеев.рф.
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