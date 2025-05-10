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Более 50 площадок Нижнего Новгорода присоединятся к акции "Ночь музеев"

13 мая 2025 14:27  [75] Афиша
Более 50 площадок Нижнего Новгорода присоединятся к акции Ночь музеев

Фото: Александр Воложанин

17 мая Нижний Новгород по традиции присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев" (0+). В этом году она пройдет на более чем 50 площадках города и охватит все районы города, сообщил мэр Юрий Шалабаев в соцсетях. 

Тема "Ночи музеев" в 2025 году — "Герои", приуроченная к Году защитника Отечества. На Покровке разместят интерактивные фотозоны, посвященные российским героям. Посетители смогут сделать снимки на локациях, посвященных Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому, Александру Невскому, героям Великой Отечественной войны и участникам СВО. 

Отметим, что с каждым годом акция становится все масштабнее. В этом году общее количество мероприятий превысит 400. В акции также примут участие городские библиотеки и планетарий.

Среди особенных событий — возможность попасть на экскурсию в Волго-Вятское главное управление Банка России.

Впервые в акции примут участие сразу несколько площадок:

  • Музей истории завода "Красное Сормово"
  • Нижегородский музей авиации
  • Нижегородское метро
  • Планетарий 1 (парк "Швейцария")
  • Живой музей ремесла
  • Центр молодежных инженерных и научных компетенций "КВАНТОРИУМ"
  • Туристско-информационный центр МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода"
  • Художественная галерея "Русский Век"
  • "Академия Маяк" имени А.Д. Сахарова
  • Мультимедиа арт-пространство ЦЕХ*

Вход на выставки и в большинство музеев будет бесплатным, однако некоторые локации требуется предварительная регистрация, которая продлится до 16 мая. Узнать программу мероприятий и зарегистрироваться можно на сайте ночьмузеев.рф. 

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Теги:
Выставка Ночь музеев Экскурсия
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