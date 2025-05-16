Нижегородское метро продлит работу в "Ночь музеев" до часу ночи

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В связи с проведением ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев" (0+) Нижегородский метрополитен изменит режим работы. Об этом сообщили в мэрии.
В ночь с 17 на 18 мая 2025 года поезда будут курсировать до 01:00.
После наступления полуночи интервалы движения составят 15 минут. Утром 18 мая метро возобновит работу в штатном режиме — с 05:15.
Отмечается, что продление графика обеспечит жителям и гостям города безопасное и удобное возвращение домой после посещения ночных культурных мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде к акции присоединятся более 50 площадок. Узнать программу мероприятий и зарегистрироваться (там, где это необходимо) можно на сайте ночьмузеев.рф.
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