Нижегородское метро продлит работу в "Ночь музеев" до часу ночи Общество

Фото: Александр Воложанин

В связи с проведением ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев" (0+) Нижегородский метрополитен изменит режим работы. Об этом сообщили в мэрии.

В ночь с 17 на 18 мая 2025 года поезда будут курсировать до 01:00.

После наступления полуночи интервалы движения составят 15 минут. Утром 18 мая метро возобновит работу в штатном режиме — с 05:15.

Отмечается, что продление графика обеспечит жителям и гостям города безопасное и удобное возвращение домой после посещения ночных культурных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде к акции присоединятся более 50 площадок. Узнать программу мероприятий и зарегистрироваться (там, где это необходимо) можно на сайте ночьмузеев.рф.