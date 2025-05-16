Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области Общество

В Нижегородской области может появиться новый вариант коронавируса, получивший обозначение "С-19". Об этом сообщил представитель региональной системы здравоохранения Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время вирус активно распространяется в странах Азии — в частности, в Китае и Сингапуре. Там отмечен рост госпитализаций почти на 30%, в ряде районов вновь вводятся масочный режим и карантинные меры.

Никонов выразил уверенность, что нижегородцы рано или поздно столкнуться с "С-19". Однако он подчеркнул, что оснований для паники нет.

Специалисты в области вирусологии отмечают, что вероятность повторения пандемии крайне низка. У большинства людей уже сформировался иммунитет, а новые штаммы коронавируса отличаются значительно меньшей летальностью по сравнению с предыдущими.

Ранее нижегородский врач разъяснила природу нового вируса с "кровавым кашлем". Также сообщалось о выявленном вирусе у летучих мышей в Гонконге, который по своим характеристикам схож с COVID-19.