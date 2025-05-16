Нижегородцы раскрыли планы на лето для своих детей Общество

Жители Нижнего Новгорода рассказали, где собираются организовать отдых для своих детей в летние месяцы 2025 года. Исследование провели аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно опросу, большинство нижегородских родителей — 34% — планируют, что их дети останутся дома на время каникул. Еще 28% намерены отправить школьников в деревню или на дачу.

Около 11% опрошенных выбрали для своих детей летние лагеря, а 3% — школьные лагеря, работающие в черте города. Семейный отдых на Черном море рассматривают 10% респондентов.

Путешествие по России планируют 8% родителей, а поездку за границу — 5%. Чаще всего нижегородцы выбирают такие направления, как Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманская область, Омск, Казань, Ставропольский край, Кавказ и Алтай.

Среди зарубежных стран в приоритете Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан.

При этом 10% родителей пока не определились с планами на лето и не знают, где их ребенок проведет каникулы.

Ранее сообщалось, что в июне у нижегородцев будут еще одни четырёхдневные выходные.