Таинственное черное кольцо в небе напугало жителей Нижнего Новгорода

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Жители Нижнего Новгорода стали свидетелями необычного атмосферного явления — в небе появилось черное кольцо. Очевидцы начали активно делиться фотографиями и видео в социальных сетях, выдвигая различные версии происходящего.
Некоторые пользователи сравнили увиденное с фантастическими порталами из фильмов Marvel, а кто-то даже предположил, что это может быть связано с деятельностью НЛО.
Ситуацию прокомментировал Алексей Никонов в телеграм-канале "Бокал прессека". Он объяснил, что 17 мая в небе наблюдалось гало, а 18 мая нижегородцы заметили черное кольцо.
По словам Никонова, подобные образования — не редкость и имеют вполне земное происхождение.
"Любителям НЛО просьба не беспокоиться, это кольца из углеродной сажи — резкий выброс из трубы котельной произошел, например. Или от большегрузов", — написал он.
Также сообщается, что черное кольцо вскоре исчезнет под действием ветра, не оставив следов.
Ранее сообщалось, что на Солнце был зафиксирован редчайший "чёрный выброс".
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