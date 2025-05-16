Таинственное черное кольцо в небе напугало жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

Жители Нижнего Новгорода стали свидетелями необычного атмосферного явления — в небе появилось черное кольцо. Очевидцы начали активно делиться фотографиями и видео в социальных сетях, выдвигая различные версии происходящего.

Некоторые пользователи сравнили увиденное с фантастическими порталами из фильмов Marvel, а кто-то даже предположил, что это может быть связано с деятельностью НЛО.

Ситуацию прокомментировал Алексей Никонов в телеграм-канале "Бокал прессека". Он объяснил, что 17 мая в небе наблюдалось гало, а 18 мая нижегородцы заметили черное кольцо.

По словам Никонова, подобные образования — не редкость и имеют вполне земное происхождение.

"Любителям НЛО просьба не беспокоиться, это кольца из углеродной сажи — резкий выброс из трубы котельной произошел, например. Или от большегрузов", — написал он.

Также сообщается, что черное кольцо вскоре исчезнет под действием ветра, не оставив следов.

Ранее сообщалось, что на Солнце был зафиксирован редчайший "чёрный выброс".