Георгиевская лента
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 мая 2025 12:28  [139] Таинственное черное кольцо в небе напугало жителей Нижнего Новгорода
18 мая 2025 11:59  [124] Нижегородцы раскрыли планы на лето для своих детей
18 мая 2025 11:20  [159] Дожди и прохлада сменят солнечную погоду в Нижнем Новгороде
18 мая 2025 10:12  [1044] Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
17 мая 2025 17:00  [365] Нижегородцы стали чаще делать прививки от гриппа и клещевого энцефалита
17 мая 2025 14:59  [316] Суд обязал парк "Швейцария" выплатить предпринимателю более 5 млн рублей
17 мая 2025 13:20  [289] Нижегородские школьники поделились впечатлениями о поездке в Беларусь
17 мая 2025 12:35  [409] Мощная магнитная буря накрыла Нижегородскую область
16 мая 2025 19:30  [446] Мост через Оку в районе Заречного бульвара могут построить до 2030 года
16 мая 2025 18:45  [586] Водитель фуры получил срок за ДТП с четырьмя погибшими на трассе М-7
Общество

Таинственное черное кольцо в небе напугало жителей Нижнего Новгорода

18 мая 2025 12:28  [139] Общество
Таинственное черное кольцо в небе напугало жителей Нижнего Новгорода

Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

Жители Нижнего Новгорода стали свидетелями необычного атмосферного явления — в небе появилось черное кольцо. Очевидцы начали активно делиться фотографиями и видео в социальных сетях, выдвигая различные версии происходящего.

Некоторые пользователи сравнили увиденное с фантастическими порталами из фильмов Marvel, а кто-то даже предположил, что это может быть связано с деятельностью НЛО.

Ситуацию прокомментировал Алексей Никонов в телеграм-канале "Бокал прессека". Он объяснил, что 17 мая в небе наблюдалось гало, а 18 мая нижегородцы заметили черное кольцо.

По словам Никонова, подобные образования — не редкость и имеют вполне земное происхождение.

"Любителям НЛО просьба не беспокоиться, это кольца из углеродной сажи — резкий выброс из трубы котельной произошел, например. Или от большегрузов", — написал он.

Также сообщается, что черное кольцо вскоре исчезнет под действием ветра, не оставив следов.

Ранее сообщалось, что на Солнце был зафиксирован редчайший "чёрный выброс".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Космос Наука
Поделиться:
Новости по теме
17 мая 2025 12:35  [409] Мощная магнитная буря накрыла Нижегородскую область
15 мая 2025 13:47  [425] Солнечная атака: как вспышка X2.7 влияет на Землю и организм человека
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных