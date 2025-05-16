Пробки образовались на въездах в Нижний Новгород 18 мая Общество

Пробки образовались на основных въездах в Нижний Новгород вечером 18 мая.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 17:45, затор наблюдается в районе Ольгино: автомобили "стоят" от Ближнего Борисова.

Кроме того, в районе железнодорожного переезда у станции "Дубравная" в Сормове также наблюдается небольшая пробка.

Самый сильный затор образовался перед Борским мостом со стороны Неклюдова. По данным сервиса, пробка начинается от села Кантаурово городского округа город Бор.

Также "красным" обозначен и подъезд со стороны Тайново.

В Кстовском округе в сторону Нижнего Новгорода затор начинается после Работок.

Ранее сообщалось, что из-за продолжающегося ремонта в районе Борского моста в Нижнем Новгороде наблюдаются пробки.