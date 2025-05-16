Нижегородцев предупредили о ядовитом "аналоге" черемши

Жителям Нижегородской области напомнили об опасности отравления чемерицей — ядовитым растением, которое легко спутать с популярной съедобной черемшой. Об этом сообщается в Telegram-канале "Бокал прессека".
Как объясняют специалисты, чемерица содержит токсичное вещество вератрин — алкалоид, способный вызвать тяжелую интоксикацию даже при употреблении в малых дозах. Отравление сопровождается такими симптомами, как тошнота, рвота, резкое головокружение и общее ухудшение самочувствия.
Чтобы избежать опасности, важно знать отличия между растениями. Черемша обладает ярко выраженным чесночным запахом, тогда как чемерица практически не пахнет. Листья у съедобного растения гладкие и мягкие, а у ядовитого — жесткие, с мелкими ворсинками.
Еще одно визуальное отличие — высота стебля. У черемши она обычно не превышает 40 сантиметров, в то время как чемерица может вырастать до одного метра.
Медики настоятельно рекомендуют нижегородцам проявлять осторожность при сборе дикорастущих трав и приобретать черемшу только в проверенных торговых точках.
При появлении первых признаков отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Промедление может быть опасным для жизни.
Ранее нижегородцев предупредили об опасности лихорадки, переносимой комарами.
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