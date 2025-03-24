Нижегородцам рассказали о "побочках" вакцинации от COVID-19

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Вакцины от COVID-19 все-таки имеют побочные эффекты на организм человека. Об этом сообщил Telegram-канал "Бокал прессека" со ссылкой на исследование Глобальной сети данных о вакцинах.
Исследование проводилось на 90 миллионах вакцинированных.
Среди побочек ученые обнаружили:
— риск воспаления сердечной мышцы увеличивается на 610% после вакцины Pfizer или Moderna;
— вероятность воспаления нервной ткани головного и спинного мозга (рассеянного энцефаломиелита) возрастает на 378%;
— риск появления тромбов в венозных синусах головного мозга растет на 32,3% после векторных вакцин;
— шанс развития синдрома Гийена-Барре повышается на 250%.
Но важно понимать, что речь идет об увеличении относительного риска, а не абсолютного. Тот же миокардит всегда был редким заболеванием: 1-10 случаев на 100 000 человек в год. Даже при увеличении на 610% — это примерно 6-61 случай на 100 000 вакцинированных.
При этом риск миокардита при заражении COVID-19 значительно выше, особенно у молодых мужчин.
Важно заметить, исследователи утверждают, что преимущества вакцинации для большинства людей значительно перевешивают риски.
Ранее сообщалось, нижегородский пульмонолог рассказал об устаревших симптомах, которые ошибочно считаются противопоказаниями для вакцинации детей.
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