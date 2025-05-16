Попавший под следствие экс-сенатор Савельев попросился на СВО Происшествия

Бывший член Совета Федерации, экс-депутат Госдумы от Нижегородской области Дмитрий Савельев, обвиняемый в организации покушения на жизнь предпринимателя Сергея Ионова, пожелал уехать на СВО. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

На предстоящем закрытом предварительном заседании в Тверском районном суде Москвы Савельев намерен подать ходатайство о допуске в следственный изолятор сотрудников военкомата. Целью является прохождение медицинской комиссии и заключение контракта на участие в СВО.

Как пояснила адвокат обвиняемого Татьяна Лупандина, её подзащитный уже дважды обращался с аналогичным прошением в ходе предварительного расследования, однако оба раза получил отказ. По мнению защитницы, следствие отнеслось к Савельеву предвзято, несмотря на его боевой опыт в Афганистане и наличие двух медалей "За отвагу".

Дмитрий Савельев, ранее представлявший Тульскую область в Совете Федерации, ознакомился с материалами своего дела, насчитывающего 45 томов, всего за два с половиной месяца. После этого он заявил о желании, чтобы его дело рассматривалось с участием присяжных.

Согласно действующему законодательству, суд не может отказать в проведении процесса с участием присяжных, поэтому на заседании 23 мая судья должен лишь уточнить у подсудимого, не изменил ли он своего решения, и затем приступить к формированию коллегии. Слушания будет вести судья Алексей Криворучко.

Савельеву предъявлены обвинения по статьям, касающимся организации подготовки убийства (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, он планировал устранение своего делового партнёра.

Напомним, что Дмитрия Савельева задержали в августе 2024 года по подозрению к причастности к убийству.