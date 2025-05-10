Суд приступил к рассмотрению дела Ларичева о хищениях на заводе Происшествия

В Арзамасском городском суде Нижегородской области состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего председателя думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева. Об этом сообщили в пресс-службе суда 14 мая.

Экс-чиновнику вменяются сразу несколько тяжких преступлений: мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализация имущества, полученного преступным путем, с использованием служебного положения (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В рамках того же дела суд также начал рассматривать обвинения в адрес Светланы Смирновой, которая, по версии следствия, помогала Лавричеву в совершении мошенничества (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в период с 2015 по 2019 год, занимая пост генерального директора Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина, Лавричев, действуя как самостоятельно, так и при содействии Смирновой, организовал схему по незаконному выведению имущества предприятия в личные интересы.

Одним из эпизодов, фигурирующих в деле, стало приобретение за счет предприятия дорогостоящего медицинского оборудования — рентгеновского маммографа и аппаратов УЗИ — общей стоимостью более 22,4 млн рублей. При этом, как утверждают следователи, завод не имел права использовать указанную технику.

Позднее оборудование было передано в организацию, учредителем которой является супруга Лавричева. Он, по версии обвинения, распорядился имуществом как личным, причинив предприятию значительный материальный ущерб. Чтобы придать действиям законный вид, Лавричев инициировал оформление сделок от имени акционерного общества.

Кроме того, следствие полагает, что Лавричев ввел в заблуждение членов управляющего органа относительно рыночной стоимости ряда объектов недвижимости. В результате он незаконно получил в собственность имущество предприятия стоимостью свыше 39,5 млн рублей.

Следующее заседание по делу назначено на 28 мая в 10:00.

Напомним, что Олег Лавричев был арестован в апреле 2024 года по обвинению в растрате. Позже к делу были добавлены новые эпизоды. В мае 2024 года спикер нижегородской думы добровольно сложил полномочия. С момента ареста суд неоднократно продлял срок содержания под стражей для Лавричева.