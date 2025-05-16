Контрабанду прекурсоров на 7 млрд рублей пресекли в Нижегородской области

Сотрудники Приволжской оперативной таможни совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России и ФСБ предотвратили крупную попытку ввоза прекурсоров и сильнодействующих веществ на территорию Нижегородской области.
В результате операции удалось изъять 1,2 тонны прекурсоров, используемых для производства синтетического наркотика метадона, а также 25 килограммов прегабалина. По оценкам специалистов, этого объема хватило бы для изготовления порядка 4,3 миллиона доз запрещенных веществ.
На черном рынке стоимость такой партии оценивается более чем в 7 миллиардов рублей.
Контрабандный груз пересек границу под видом обычной потребительской продукции — одежды, косметики и посуды. Однако проведенная экспертиза выявила, что за фасадом легальных товаров скрывались опасные химические соединения.
Возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса: по пункту "б" части 4 статьи 229.1 (контрабанда прекурсоров в особо крупном размере) и по части 1.1 статьи 226.1 (контрабанда сильнодействующих веществ).
Оперативные мероприятия проводились при участии Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области и Управления ФСБ России по Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что в подпольной лаборатории на территории Нижнего Новгорода сотрудники ФСБ нашли почти 35 кг наркотиков.
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