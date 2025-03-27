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Происшествия

ФСБ пресекла подпольное производство наркотиков в Нижегородской области

03 апреля 2025 12:40  [220] Происшествия
ФСБ пресекла подпольное производство наркотиков в Нижегородской области

Сотрудники управления ФСБ России по Нижегородской области задержали местного жителя, организовавшего незаконное изготовление и сбыт запрещённых веществ в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативных мероприятий у подозреваемого было изъято более 1,2 килограмма синтетического наркотика, а также свыше 300 литров химических реагентов и прекурсоров, используемых для его производства. Помимо этого, силовики обнаружили оборудование и упаковочные материалы, предназначенные для фасовки запрещённого товара.

Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста.

Мужчина признал свою вину и написал явку с повинной. Сейчас следствие продолжает работу: предстоит установить все обстоятельства совершённого преступления и выявить возможных соучастников.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли в машине нижегородца почти 1 кг наркотиков. Ему грозит до 19 лет лишения свободы.

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Теги:
Наркотики Уголовное дело ФСБ
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