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Нижегородские полицейские накрыли 8 наркопритонов в регионе

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В Нижегородской области завершился масштабный рейд "Притон", направленный на борьбу с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков. С 10 по 19 марта 2025 года сотрудники полиции выявили восемь наркопритонов и возбудили десятки уголовных дел. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 11 апреля.

Наркопритоны были обнаружены в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, городе Бор, а также в Богородском и Городецком округах. По всем фактам возбуждены уголовные дела в отношении организаторов.

В рамках операции также возбуждено 15 уголовных дел по фактам сбыта наркотиков (статья 228.1 УК РФ), 22 — по фактам хранения запрещённых веществ (статья 228 УК РФ), и одно — по факту сбыта сильнодействующих веществ (статья 234 УК РФ).

Всего в ходе рейда задержаны 46 человек, из которых 24 подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Полицейские также составили 246 административных протоколов, в том числе 69 — по статье 6.9.1 КоАП РФ за уклонение от прохождения диагностики.

Особое внимание правоохранители уделили проверке условий проживания граждан. Были обследованы более 650 неблагополучных семей на предмет предоставления помещений для потребления наркотиков. В медицинские учреждения для освидетельствования доставлены 208 человек.

Кроме того, в Гагинском округе была ликвидирована подпольная нарколаборатория, действовавшая с сентября 2024 года. Из помещения изъяли около 20 килограммов готового наркотика и 66 бочек объемом по 200 литров, содержащих прекурсоры и химикаты для его производства.

Также в Роскомнадзор направлены материалы для блокировки 79 интернет-ресурсов, распространявших пронаркотический контент.

Ранее сообщалось, что при попытке сбыть 2,5 кг наркотиков задержали двух жителей Нижнего Новгорода. Напомним также, что за наркопреступления на территории Нижегородской области будут судить 6 мигрантов.

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Теги:
МВД Наркотики
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