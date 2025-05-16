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Экономика

Более 2 млн долларов отсудил нижегородский "Гидромаш" у ОАК

19 мая 2025 14:29  [109] Экономика
Более 2 млн долларов отсудил нижегородский Гидромаш у ОАК

Арбитражный суд удовлетворил иск нижегородского предприятия АО "Гидромаш" имени В.И. Лузянина к АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) о взыскании задолженности в размере 2,2 миллиона долларов США. Информация об этом размещена в судебной картотеке.

Поводом для разбирательства стал контракт, заключённый между сторонами на сумму 4,6 миллиона долларов. По условиям соглашения, ОАК обязалась закупить у "Гидромаша" 13 штанг посадочного гака по цене 254,9 тысячи долларов каждая, 9 демпферов-подъемников по 36,1 тысячи, а также 9 демпферов-стабилизаторов по 23,3 тысячи за единицу. Срок выполнения поставки был установлен в 240 дней после поступления аванса в размере 40% от общей стоимости.

В начале 2022 года авиастроительная корпорация перечислила предоплату — 137,7 млн рублей, что по тогдашнему курсу составило 1,8 млн долларов. Позднее, в сентябре 2024 года, "Гидромаш" отгрузил продукцию на сумму 3,67 млн долларов (с учетом НДС), однако оплаты за поставку так и не последовало.

В иске нижегородская компания потребовала взыскать как основную сумму долга, так и неустойку за просрочку — начиная с 9 октября и вплоть до дня исполнения обязательств. Суд частично удовлетворил требования. ОАК предстоит погасить задолженность в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день расчета, а также выплатить неустойку в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки начиная с 15 мая 2025 года. При этом общий объем начисленной пени не должен превышать 10% от всей суммы долга.

Ранее сообщалось, что "Красное Сормово" выиграло у финской Wartsila иск на 3,4 млн евро.

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Теги:
Гидромаш Суды
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