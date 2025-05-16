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Общество

Суд обязал "ОРБ Нижний" выплатить более 2 млн рублей за загрязнение почвы

19 мая 2025 11:50  [57] Общество
Суд обязал ОРБ Нижний выплатить более 2 млн рублей за загрязнение почвы

Межрегиональное управление Росприроднадзора через суд добивается компенсации экологического ущерба от компании "ОРБ Нижний", занимающейся твердыми бытовыми отходами.

Причиной иска стало негативное воздействие на почву, зафиксированное на полигоне ТБО, расположенном в Богородском районе. Проверка, проведенная в 2023 году в рамках планового контроля, выявила превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в пробах почвы.

По итогам анализа специалисты надзорного ведомства рассчитали сумму нанесенного вреда. Загрязнение затронуло не только территорию самого объекта, но и прилегающие земли, находящиеся в неразграниченной государственной собственности. Общий объем ущерба превысил 2 миллиона рублей. Компания "ОРБ Нижний" отказалась возместить сумму в добровольном порядке, в связи с чем Росприроднадзор обратился в суд.

Арбитражный суд Нижегородской области полностью удовлетворил иск надзорного органа. В ходе разбирательства были изучены все материалы дела, включая заключение судебной экспертизы, инициированной ответчиком. Последний ссылался на возможные нарушения при отборе проб, однако суд не признал представленные доводы убедительными.

В решении указано, что отбор образцов и размещение площадок для проб соответствовали установленным требованиям. Ранее корректность методики подтверждалась и другими судебными инстанциями — в частности, Первым Арбитражным апелляционным судом и Арбитражным судом Волго-Вятского округа. Тогда рассматривалось другое дело, в котором "ОРБ Нижний" пытался оспорить предписание об устранении выявленных нарушений, но также безуспешно.

Кроме того, суд учел факт привлечения компании и ее ответственного должностного лица к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ — за невыполнение обязательств по рекультивации и охране земель.

По итогам разбирательства суд постановил взыскать с "ОРБ Нижний" всю сумму ущерба. Средства будут направлены в бюджет Богородского муниципального округа после вступления решения в законную силу. Исполнительный лист будет выдан в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор выявил новые нарушения на Нижегородской станции аэрации. 

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Теги:
Росприроднадзор Ущерб Экология
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