Суд обязал парк "Швейцария" выплатить предпринимателю более 5 млн рублей

Арбитражный суд Нижегородской области обязал парк "Швейцария" выплатить предпринимателю Павлу Коптилину более 5 млн рублей. Информация опубликована в картотеке дел.
Основанием для судебного разбирательства стал конфликт из-за исполнения договоров на обслуживание территории парка. Муниципальное учреждение удержало штрафы из-за якобы плохого выполнения работ и ненадлежащего дресс-кода сотрудников. Но предприниматель утверждает, что все работы были выполнены в полном объеме.
Суд частично согласился с доводами учреждения в части внешнего вида персонала подрядчика. А остальные претензии, в том числе по качеству уборки и содержания территории, отклонил как недоказанные.
В результате арбитраж признал правомерным удержание неустойки лишь в размере 120 тысяч рублей. Одновременно суд удовлетворил встречное требование Коптилина о взыскании неустойки за просрочку оплаты, обязав парк выплатить предпринимателю более 5 миллионов рублей.
Решение суда еще может быть обжаловано.
Ранее сообщалось, что сроки реализации второго этапа благоустройства парка "Швейцария" пока еще не определены.
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