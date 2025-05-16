Суд обязал парк "Швейцария" выплатить предпринимателю более 5 млн рублей Общество

Арбитражный суд Нижегородской области обязал парк "Швейцария" выплатить предпринимателю Павлу Коптилину более 5 млн рублей. Информация опубликована в картотеке дел.

Основанием для судебного разбирательства стал конфликт из-за исполнения договоров на обслуживание территории парка. Муниципальное учреждение удержало штрафы из-за якобы плохого выполнения работ и ненадлежащего дресс-кода сотрудников. Но предприниматель утверждает, что все работы были выполнены в полном объеме.

Суд частично согласился с доводами учреждения в части внешнего вида персонала подрядчика. А остальные претензии, в том числе по качеству уборки и содержания территории, отклонил как недоказанные.

В результате арбитраж признал правомерным удержание неустойки лишь в размере 120 тысяч рублей. Одновременно суд удовлетворил встречное требование Коптилина о взыскании неустойки за просрочку оплаты, обязав парк выплатить предпринимателю более 5 миллионов рублей.

Решение суда еще может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что сроки реализации второго этапа благоустройства парка "Швейцария" пока еще не определены.