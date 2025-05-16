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Общество

Суд обязал парк "Швейцария" выплатить предпринимателю более 5 млн рублей

17 мая 2025 14:59  [116] Общество
Суд обязал парк Швейцария выплатить предпринимателю более 5 млн рублей

Арбитражный суд Нижегородской области обязал парк "Швейцария" выплатить предпринимателю Павлу Коптилину более 5 млн рублей. Информация опубликована в картотеке дел. 

Основанием для судебного разбирательства стал конфликт из-за исполнения договоров на обслуживание территории парка. Муниципальное учреждение удержало штрафы из-за якобы плохого выполнения работ и ненадлежащего дресс-кода сотрудников. Но предприниматель утверждает, что все работы были выполнены в полном объеме.

Суд частично согласился с доводами учреждения в части внешнего вида персонала подрядчика. А остальные претензии, в том числе по качеству уборки и содержания территории, отклонил как недоказанные. 

В результате арбитраж признал правомерным удержание неустойки лишь в размере 120 тысяч рублей. Одновременно суд удовлетворил встречное требование Коптилина о взыскании неустойки за просрочку оплаты, обязав парк выплатить предпринимателю более 5 миллионов рублей.

Решение суда еще может быть обжаловано. 

Ранее сообщалось, что сроки реализации второго этапа благоустройства парка "Швейцария" пока еще не определены

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Теги:
Парк Швейцария Суд
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