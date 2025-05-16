26 пляжных зон готовят в Нижегородской области к лету

Предстоящим летом в Нижегородской области планируют открыть 26 официальных пляжей. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Из общего числа пляжей 15 расположены в Нижнем Новгороде. Кроме того, предусмотрено обустройство еще пяти зон отдыха, где купание будет запрещено.
Специалисты Роспотребнадзора продолжают проводить проверки качества воды и состояния почвы на потенциальных пляжных территориях.
Отобранные образцы направляются в лаборатории для анализа по санитарно-химическим, биологическим, радиологическим и другим показателям.
В ведомстве подчеркнули, что пляж может быть открыт для посещения только после получения положительного заключения санитарной службы. Наличие такого документа подтверждает, что зона отдыха безопасна и соответствует всем установленным нормам.
Ранее сообщалось, что на ремонт пляжей в Канавинском районе Нижнего Новгорода направят 1,5 млн рублей.
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