26 пляжных зон готовят в Нижегородской области к лету Общество

Предстоящим летом в Нижегородской области планируют открыть 26 официальных пляжей. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Из общего числа пляжей 15 расположены в Нижнем Новгороде. Кроме того, предусмотрено обустройство еще пяти зон отдыха, где купание будет запрещено.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают проводить проверки качества воды и состояния почвы на потенциальных пляжных территориях.

Отобранные образцы направляются в лаборатории для анализа по санитарно-химическим, биологическим, радиологическим и другим показателям.

В ведомстве подчеркнули, что пляж может быть открыт для посещения только после получения положительного заключения санитарной службы. Наличие такого документа подтверждает, что зона отдыха безопасна и соответствует всем установленным нормам.

Ранее сообщалось, что на ремонт пляжей в Канавинском районе Нижнего Новгорода направят 1,5 млн рублей.