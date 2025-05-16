"Единая Россия" начала электронное предварительное голосование в Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области началась электронная процедура предварительного голосования партии "Единая Россия" с целью определения кандидатов, которые будут участвовать в предстоящих осенних выборах в органы местного самоуправления. Основное внимание будет сосредоточено на выборах депутатов в городские думы Нижнего Новгорода и Дзержинска.

В отборе участвуют 823 претендента. Среди них — действующие депутаты, представители общественных организаций, предприниматели, волонтёры партии, а также участники специальной военной операции.

Как отметил руководитель регионального исполкома партии Дмитрий Филипенко, предварительное голосование — это важная особенность "Единой России", позволяющая жителям самостоятельно выбирать, кто представит их интересы на выборах.

"Только у нас избиратели сами определяют, кто станет кандидатом от партии. Всё проходит открыто, без кулуарных договорённостей. Решение принимает народ", — подчеркнул он.

Голосование проходит в электронном формате с 19 по 25 мая. Принять участие можно на платформе pg.er.ru. Для этого необходимо пройти регистрацию через портал Госуслуги до 23 мая. Участником может стать любой житель региона старше 18 лет, имеющий постоянную регистрацию в Нижегородской области.

Предварительное голосование "Единой России" проводится в 57 субъектах РФ. По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, в системе уже зарегистрированы 2,8 миллиона избирателей, что составляет почти 10% от общего числа в регионах, где проходит процедура.

"Наибольшее количество зарегистрированных избирателей в абсолютных цифрах — в Новосибирской области. А Ямало-Ненецкий автономный округ лидирует по относительному показателю — более 17% жителей региона уже зарегистрировались для участия", — сообщил Якушев.

Основные выборы в Нижегородской области состоятся в сентябре 2025 года. Жителям предстоит выбрать депутатов городских дум Нижнего Новгорода, Дзержинска и Сарова, а также представителей в советы депутатов и муниципальные округа в Кулебаках, на Бору, в Чкаловске, Дивееве, Павлове, Навашине и других районах области.

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