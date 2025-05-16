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Общество

Нижегородцам показали, как преобразятся Печерские пески после застройки

19 мая 2025 17:42  [74] Общество
Нижегородцам показали, как преобразятся Печерские пески после застройки

Фото: минград Нижегородской области

Минград Нижегородской области согласовал изменённый проект планировки и межевания территории туркомплекса, охватывающей улицы Родионова, Казанский съезд и Лысогорскую, включая полуостров Печёрские пески в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ под номером 07-02-03/49 был подписан 12 мая 2025 года.

Обновлённый проект предусматривает активное развитие туристической инфраструктуры на полуострове. Основная цель — создание привлекательной среды для отдыха и досуга, способной привлечь как местных жителей, так и гостей города.

В числе ключевых инициатив — строительство лыжероллерной трассы, а также объектов, необходимых для её функционирования. Кроме того, планируется возведение современных гостиниц, мини-отелей, ресторанов и кафе.

Также на территории создадут парковку на 792 машины.

Нижегородцев и гостей города в границах туркомплекса будут ждать спортивные площадки, а также благоустроенные пешеходные маршруты и велодорожки. Реализация этого масштабного проекта планируется в несколько этапов до 2035 года.

Ранее сообщалось, что новый ЖК и школу возведут на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Минград Туризм
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