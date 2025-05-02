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Общество

Проект планировки для оперного театра на Гребном канале сделают к апрелю 2026 года

07 мая 2025 13:50  [3] Общество
Планировку под новый театр и гостиницу будут разрабатывать в Нижнем Новгороде

Фото: mingrad.nobl.ru

Минград выдал разрешение на планировку территории на набережной Гребного канала под здание оперного театра. Рядом с театром планируется возвести гостиничный комплекс. 

Работы по подготовке проектной и межевой документации будет вести компания ООО "ГК Нижний Новгород". Все расходы инвестор возьмет на себя. Согласно данным министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, завершить разработку проектных материалов планируется к апрелю 2026 года.

По предварительной информации, здание оперного театра может занять до 60 000 квадратных метров. Площадь гостиницы, которая появится рядом, составит порядка 30 000 квадратных метров.

Кроме того, в состав проектной документации войдут результаты инженерных изысканий. Речь идет о геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических исследованиях. Эти работы на участке площадью 124 135 квадратных метров выполнит компания ООО "Метрополис".

Площадь территории, охваченной проектированием, составит около 13 гектаров. Участок расположен в границах Георгиевского съезда, гостиницы "Александровский сад" и подъездной дороги к ресторану "Робинзон".

Необходимость строительства нового оперного театра обсуждается в Нижнем Новгороде уже около 18 лет. Действующее здание на площади Свободы давно не отвечает современным требованиям — в нем отсутствует качественная акустика и не хватает пространства.

Первоначально в 2008 году проект планировали реализовать в парке имени Пушкина, однако участок оказался обременен правами третьих лиц. В результате было принято решение о переносе строительства на территорию Гребного канала.

Весной 2025 года стало известно, что возведение театра планируется завершить к 2029 году.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде рядом с усадьбой Рябининой построят гостиницу.

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Теги:
Гостиницы Минград Театры
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