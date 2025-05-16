Девять нижегородских врачей уехали волонтерами в ДНР Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Группа врачей из Нижегородской области прибыла в ДНР для волонтерской работы в рамках проекта "Амбассадоры здравоохранения". Об этом сообщает Алексей Никонов в своем телеграм-канале "Бокал прессека".

В состав команды вошли молодые, но опытные специалисты разных направлений: реаниматолог, невролог, оториноларинголог, колопроктолог, терапевт, хирург, кардиолог, гастроэнтеролог и травматолог.

До 25 мая участники проекта будут оказывать волонтерскую помощь в медицинских учреждениях Харцызска, Иловайска и Зугрэса.

По прибытии нижегородские медики провели встречу с главным врачом Центральной городской больницы Харцызска Александром Цоповым.

В ближайшее время специалисты приступят к консультативному приему пациентов в местных больницах.

Ранее сообщалось, что молодые специалисты-медики продолжают приезжать на работу в селах Нижегородской области по программам поддержки "Земский доктор" и "Земский фельдшер".