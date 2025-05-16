Девять нижегородских врачей уехали волонтерами в ДНР

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Группа врачей из Нижегородской области прибыла в ДНР для волонтерской работы в рамках проекта "Амбассадоры здравоохранения". Об этом сообщает Алексей Никонов в своем телеграм-канале "Бокал прессека".
В состав команды вошли молодые, но опытные специалисты разных направлений: реаниматолог, невролог, оториноларинголог, колопроктолог, терапевт, хирург, кардиолог, гастроэнтеролог и травматолог.
До 25 мая участники проекта будут оказывать волонтерскую помощь в медицинских учреждениях Харцызска, Иловайска и Зугрэса.
По прибытии нижегородские медики провели встречу с главным врачом Центральной городской больницы Харцызска Александром Цоповым.
В ближайшее время специалисты приступят к консультативному приему пациентов в местных больницах.
Ранее сообщалось, что молодые специалисты-медики продолжают приезжать на работу в селах Нижегородской области по программам поддержки "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
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