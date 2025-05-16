Нижегородка прожила без паспорта 24 года Общество

Фото: Александр Воложанин

Жительница Нижегородской области смогла восстановить свою личность и получить паспорт спустя почти четверть века жизни без каких-либо официальных документов. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.

По информации омбудсмена, женщина родилась в Горьковской области и всю жизнь прожила на территории России. Однако в 2000 году она утратила все документы, включая советский паспорт, и с тех пор оставалась без официального удостоверения личности.

"Представьте: ты существуешь, но юридически — будто невидимка. Не можешь устроиться на работу, получить помощь, просто доказать, что ты — это ты", — прокомментировала ситуацию уполномоченный по правам человека Оксана Кислицына.

Долгие годы женщина передвигалась по районам без каких-либо удостоверяющих бумаг. Несмотря на то что она пыталась восстановить документы, отсутствие архивных данных мешало выдать ей паспорт.

Сдвинуть дело с мертвой точки удалось только после того, как женщина обратилась за поддержкой в Центр социальной помощи "Решение для тебя". Спустя некоторое время ей помогли выйти на аппарат уполномоченного по правам человека.

Сотрудники омбудсмена тщательно изучили историю её жизни и направили обращение в миграционное управление.

11 апреля 2025 года женщина официально получила гражданство Российской Федерации, а спустя месяц ей вручили паспорт.