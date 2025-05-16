Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 мая 2025 19:00  [169] Нижегородка прожила без паспорта 24 года
19 мая 2025 18:42  [121] Канадская семья Фейнстра устроила тур по своей нижегородской ферме
19 мая 2025 18:00  [120] Сергей Кириенко возглавит рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодёжи
19 мая 2025 17:42  [227] Нижегородцам показали, как преобразятся Печерские пески после застройки
19 мая 2025 17:16  [113] В Нижегородской области завершают капитальный ремонт 14 школ и детских садов
19 мая 2025 17:11  [194] Девять нижегородских врачей уехали волонтерами в ДНР
19 мая 2025 17:01  [96] Доброволец СВО: "Каждый мужчина должен постоять за свою семью, детей, Родину и мирное будущее"
19 мая 2025 16:55  [126] Нижегородцы-блокадники вернулись из Санкт-Петербурга
19 мая 2025 16:45  [143] Нижегородцам рассказали о пользе йодированной соли
19 мая 2025 16:32  [149] Полиция Нижнего Новгорода предложила запретить "разливайки" в жилых домах
Общество

Нижегородка прожила без паспорта 24 года

19 мая 2025 19:00  [169] Общество
Нижегородка прожила без паспорта 24 года

Фото: Александр Воложанин

Жительница Нижегородской области смогла восстановить свою личность и получить паспорт спустя почти четверть века жизни без каких-либо официальных документов. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.

По информации омбудсмена, женщина родилась в Горьковской области и всю жизнь прожила на территории России. Однако в 2000 году она утратила все документы, включая советский паспорт, и с тех пор оставалась без официального удостоверения личности.

"Представьте: ты существуешь, но юридически — будто невидимка. Не можешь устроиться на работу, получить помощь, просто доказать, что ты — это ты", — прокомментировала ситуацию уполномоченный по правам человека Оксана Кислицына.

Долгие годы женщина передвигалась по районам без каких-либо удостоверяющих бумаг. Несмотря на то что она пыталась восстановить документы, отсутствие архивных данных мешало выдать ей паспорт.

Сдвинуть дело с мертвой точки удалось только после того, как женщина обратилась за поддержкой в Центр социальной помощи "Решение для тебя". Спустя некоторое время ей помогли выйти на аппарат уполномоченного по правам человека.

Сотрудники омбудсмена тщательно изучили историю её жизни и направили обращение в миграционное управление.

11 апреля 2025 года женщина официально получила гражданство Российской Федерации, а спустя месяц ей вручили паспорт.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Уполномоченный по правам человека
Поделиться:
Новости по теме
04 марта 2025 12:46  [720] Якоб Пиннекер из Германии получил паспорт гражданина России в Нижнем Новгороде
16 февраля 2025 09:20  [848] Нижегородцам рассказали, как восстановить паспорт и банковскую карту
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных