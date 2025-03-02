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Общество

Якоб Пиннекер из Германии получил паспорт гражданина России в Нижнем Новгороде

04 марта 2025 12:46  [58] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД региона

Генеральный директор нижегородского кадрового агентства АНО "ОКА" Якоб Пиннекер получил российский паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.  

АНО "ОКА" оказывает поддержку высококвалифицированным специалистам, инвесторам, бизнесменам и фермерам из-за рубежа, которые планируют переезд в Россию и выбирают Нижегородскую область для жизни и работы.  

Пиннекер рассказал, что переехал в Россию восемь лет назад. "Для меня это возможность жить в стране с традиционными семейными ценностями и широкими возможностями для развития", – отметил он.  

Документ Якобу Пиннекеру вручил начальник отдела №5 УМВД по Нижнему Новгороду майор полиции Анатолий Щёчин. Вместе с паспортом новоиспеченный гражданин России получил Конституцию РФ как символ единства государства и народа.  

"Теперь вы стали гражданином нашей страны не только по ощущениям, но и официально. Уверен, что будете достойным ее членом", – сказал Щёчин.  

Ранее сообщалось, что предки Пиннекера в 1766 году переселились из Франкфурта-на-Майне в Саратовскую область. В 1989 году его семья эмигрировала в ФРГ, однако в 2016 году он вернулся в Россию.  

Якоб Пиннекер окончил университет в Аахене, имеет диплом инженера-машиностроителя. С 2009 года работал в крупной немецкой компании, где отвечал за выпуск новых продуктов и международные продажи, включая российский рынок. После переезда в Россию в 2016 году возглавил филиал компании в Екатеринбурге, где проработал до 2022 года. В последние годы занимается консалтингом в сфере бизнеса и стартапов. В июле 2024-го Якоб Пиннекер стал главой нижегородского кадрового агентства "ОКА".

Также стало известно, что 13 семей импантриантов из Европы и США переехали в Нижний Новгород на ПМЖ.

В настоящее время, на федеральном уровне формируется стандарт интеграции импатриантов, включающий социальную, культурную и экономическую адаптацию. Пилотными регионами стали Москва, Московская, Нижегородская, Самарская, Новгородская области и Краснодарский край.  

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Теги:
Иностранцы Миграция Переселение
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