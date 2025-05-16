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Культура и отдых

Артисты записали в Нижнем Новгороде 7 песен для всероссийского музыкального проекта

20 мая 2025 09:08  [81] Культура и отдых
Артисты записали в Нижнем Новгороде 7 песен для всероссийского музыкального проекта

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде завершился один из этапов музыкального проекта "#ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ. С любовью из Приволжья", в рамках которого в студии были записаны семь композиций. В записи приняли участие более 30 исполнителей и творческих коллективов из разных уголков региона.

В числе записанных произведений — песня Владимира Высоцкого "Так случилось – мужчины ушли", "Течет река Волга" на стихи Льва Ошанина, "Гляжу в озера синие" на стихи Игоря Шаферана, а также "Вместе весело шагать" Михаила Матусовского и Владимира Шаинского. Кроме того, прозвучала песня "Матушка-земля" Татьяны Куртуковой и другие музыкальные номера.

Руководитель проекта, музыкант Тимур Ведерников отметил, что начало проекта в Нижнем Новгороде задало высокую планку. По его словам, в каждой песне звучат отдельные строчки, исполненные нижегородскими артистами. Также в записи использованы уникальные инструментальные партии: саксофон в "Гляжу в озера синие", баян в "Так случилось – мужчины ушли" и перкуссия в "Вместе весело шагать".

"Мы встретили здесь исключительных музыкантов — профессиональных и открытых. Уверен, что Нижний Новгород будет представлен в проекте достойно", — подчеркнул Ведерников.

"#ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ. С любовью из Приволжья" — часть масштабной инициативы "#МУЗЫКАВМЕСТЕ", реализуемой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект охватывает 14 регионов Приволжского федерального округа и направлен на создание музыкальных видеороликов с участием исполнителей разных национальностей, чтобы подчеркнуть культурное разнообразие и богатство народных традиций.

В Нижегородской области в проекте приняли участие баянист Павел Шалин, юный певец Илья Лазарев, ансамбль "Прялица", студия этнических барабанов "Ветер фанга", преподаватели музыкальных школ и другие исполнители. Среди них — лауреат международных конкурсов Дарья Сикальская, известная исполнением русских народных песен и романсов.

"Я давно слежу за этим проектом, но даже не надеялась стать его частью. Для меня это большая честь. Русская песня — это не просто культура, это наша история, наша душа. Сейчас особенно важно сохранять и передавать это наследие", — поделилась Дарья Сикальская.

Съемки в регионах ПФО продолжатся до конца сентября. Первые видеоролики проекта появятся в конце осени на официальных страницах. 

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Теги:
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