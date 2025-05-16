Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
19 мая 2025 15:30  [114] "Культурный десант 45/25" объединит города Поволжья в честь 80-летия Победы
19 мая 2025 09:52  [202] Музыка объединяет: в Приволжье стартовал масштабный культурный проект
18 мая 2025 19:45  [335] Почти 130 тысяч человек присоединились к "Ночи музеев" в Нижегородской области
18 мая 2025 17:03  [392] Число посетителей нижегородских музеев продолжает расти
17 мая 2025 18:26  [599] Заброшенное здание превратили в гостиницу и музей в Чкаловске
17 мая 2025 18:15  [496] Туалет демонтировали на набережной Федоровского
17 мая 2025 18:02  [423] Народный артист Бурляев подарит нижегородским кадетам коллекцию из 100 фильмов
17 мая 2025 17:12  [566] Продолжить восстановление объектов в Пурехе и Чкаловске поручил Глеб Никитин
17 мая 2025 16:36  [422] Нижегородские школьники помогли создать декорации для мультфильма о Китеж-граде
17 мая 2025 10:27  [589] Исторические короны возвращают на башни Нижегородской ярмарки
Культура и отдых

"Культурный десант 45/25" объединит города Поволжья в честь 80-летия Победы

19 мая 2025 15:30  [114] Культура и отдых
Культурный десант 45/25 объединит города Поволжья в честь 80-летия Победы

Фото: пресс-конференция ТАСС

Проект "Культурный десант 45/25" (0+), созданный концертным агентством музыканта Петра Лундстрема и продюсера Анны Ховановой "КА22", пройдет в городах Поволжья с 17 по 24 июня 2025 года. Подробнее о проекте создатели рассказали на пресс-конференции в ТАСС 19 мая, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

"Культурный десант 45/25", приуроченный к 80-летию Победы, объединит деятелей искусства со всей страны. Все мероприятия посвящены роли культуры в годы Великой Отечественной войны и ее влиянию на формирование будущего России.

Отправной точкой проекта станет Нижний Новгород. Именно здесь 17 июня пройдет форум в КУПНО, а также концерт в филармонии. Центральной частью концерта станет концерт-симфония "Русского Донбассу" Алексея Сергунина.

Особенностью этого проекта станет перемещение творческой группы на современном судне на подводных крыльях "Метеор 120Р".

Судно начнет свой путь из Нижнего Новгорода и 19 июня прибудет в Казань, где также состоятся форум и симфонический концерт. Следующей точкой 21 июня станет Самара. А закрытие проекта состоится 24 июня в Волгограде.

Как рассказал автор проекта и член Общественной палаты РФ Пётр Лундстрем, "Культурный десант 45/25" реализуется при поддержке правительства Нижегородской области. Кроме того, губернатор региона Глеб Никитин стал одним из инициаторов проекта. Именно он придумал идею завершения "Культурного десанта" в Волгограде и обсудил ее с губернатором Андреем Бочаровым.

"Сама по себе идея плыть по Волге является максимально символичной и отличающей именно эту составляющую проекта от любых других подобного рода проектов. На мой взгляд, эта идея, связанная с объединением в одну логическую цепочку нескольких городов, связанных с великой русской рекой, носит межрегиональный и смысловой характер. Мы начинаем в месте русской силы, на слиянии двух великих рек, Оки и Волги, это действительно место, где ковалась Победа", - добавил Глеб Никитин.

Кроме того, в рамках проекта также состоятся авторские встречи с писателями Захаром Прилепиным и Сергеем Лукьяненко, а также образовательные и творческие мероприятия.

Нижегородский писатель и публицист Захар Прилепин отметил, что рад, что такой проект пройдет в городе, где он живет, и при поддержке губернатора Глеба Никитина. Он также считает, что "Культурный десант 45/25" станет почвой для новых сотрудничеств среди людей искусства, которые окажутся в творческой поездке на "Метеоре" (а это около 120 человек, среди которых музыканты, писатели, военкоры, поэты и другие).

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Уроки с путешествием" нижегородские школьники посетили Брест и Минск. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ Глеб Никитин Метеоры
Поделиться:
Новости по теме
18 мая 2025 17:03  [392] Число посетителей нижегородских музеев продолжает расти
17 мая 2025 18:26  [599] Заброшенное здание превратили в гостиницу и музей в Чкаловске
10 мая 2025 09:15  [1338] Сергей Безруков дал концерт в Нижнем Новгороде к 80-летию Победы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных