"Культурный десант 45/25" объединит города Поволжья в честь 80-летия Победы Культура и отдых

Фото: пресс-конференция ТАСС

Проект "Культурный десант 45/25" (0+), созданный концертным агентством музыканта Петра Лундстрема и продюсера Анны Ховановой "КА22", пройдет в городах Поволжья с 17 по 24 июня 2025 года. Подробнее о проекте создатели рассказали на пресс-конференции в ТАСС 19 мая, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

"Культурный десант 45/25", приуроченный к 80-летию Победы, объединит деятелей искусства со всей страны. Все мероприятия посвящены роли культуры в годы Великой Отечественной войны и ее влиянию на формирование будущего России.

Отправной точкой проекта станет Нижний Новгород. Именно здесь 17 июня пройдет форум в КУПНО, а также концерт в филармонии. Центральной частью концерта станет концерт-симфония "Русского Донбассу" Алексея Сергунина.

Особенностью этого проекта станет перемещение творческой группы на современном судне на подводных крыльях "Метеор 120Р".

Судно начнет свой путь из Нижнего Новгорода и 19 июня прибудет в Казань, где также состоятся форум и симфонический концерт. Следующей точкой 21 июня станет Самара. А закрытие проекта состоится 24 июня в Волгограде.

Как рассказал автор проекта и член Общественной палаты РФ Пётр Лундстрем, "Культурный десант 45/25" реализуется при поддержке правительства Нижегородской области. Кроме того, губернатор региона Глеб Никитин стал одним из инициаторов проекта. Именно он придумал идею завершения "Культурного десанта" в Волгограде и обсудил ее с губернатором Андреем Бочаровым.

"Сама по себе идея плыть по Волге является максимально символичной и отличающей именно эту составляющую проекта от любых других подобного рода проектов. На мой взгляд, эта идея, связанная с объединением в одну логическую цепочку нескольких городов, связанных с великой русской рекой, носит межрегиональный и смысловой характер. Мы начинаем в месте русской силы, на слиянии двух великих рек, Оки и Волги, это действительно место, где ковалась Победа", - добавил Глеб Никитин.

Кроме того, в рамках проекта также состоятся авторские встречи с писателями Захаром Прилепиным и Сергеем Лукьяненко, а также образовательные и творческие мероприятия.

Нижегородский писатель и публицист Захар Прилепин отметил, что рад, что такой проект пройдет в городе, где он живет, и при поддержке губернатора Глеба Никитина. Он также считает, что "Культурный десант 45/25" станет почвой для новых сотрудничеств среди людей искусства, которые окажутся в творческой поездке на "Метеоре" (а это около 120 человек, среди которых музыканты, писатели, военкоры, поэты и другие).

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Уроки с путешествием" нижегородские школьники посетили Брест и Минск.