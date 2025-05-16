Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 мая 2025 10:50  [53] Нижегородские медики добились выплаты 860 тысяч рублей благодаря Профсоюзу
20 мая 2025 10:35  [77] Пациент с менингитом впал в кому после первичного диагноза об отравлении
20 мая 2025 10:20  [112] Пилот снял Нижний Новгород с высоты 10 тысяч метров
20 мая 2025 08:00  [167] Нижегородские ученые показали процесс зарождения молнии
19 мая 2025 19:00  [771] Нижегородка прожила без паспорта 24 года
19 мая 2025 18:42  [511] Канадская семья Фейнстра устроила тур по своей нижегородской ферме
19 мая 2025 18:00  [288] Сергей Кириенко возглавит рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодёжи
19 мая 2025 17:42  [402] Нижегородцам показали, как преобразятся Печерские пески после застройки
19 мая 2025 17:16  [212] В Нижегородской области завершают капитальный ремонт 14 школ и детских садов
19 мая 2025 17:11  [414] Девять нижегородских врачей уехали волонтерами в ДНР
Общество

Пилот снял Нижний Новгород с высоты 10 тысяч метров

20 мая 2025 10:20  [112] Общество
Пилот снял Нижний Новгород с высоты 10 тысяч метров

Фото: Telegram-канал KaReNPiLoT

Пилот пассажирского авиалайнера Airbus и популярный блогер Карен Новицкий опубликовал в своем Telegram-канале впечатляющее видео, снятое из кабины пилота. На кадрах запечатлена живописная панорама Нижнего Новгорода, открывающаяся с высоты более 10 тысяч метров.

Новицкий рассказал, что его маршруты в восточном направлении часто проходят рядом с этим городом — как с северной, так и с южной стороны. Именно поэтому он нередко наблюдает знакомые очертания Нижнего Новгорода с высоты полета.

Во время съемки самолет находился на высоте 10 400 метров. С такой высоты отчетливо видны ключевые районы города, его архитектура и природный ландшафт.

На видео можно различить знаковые места, включая стадион на Стрелке, жилые кварталы в Верхних Печерах, микрорайон "Новая Кузнечиха", а также здания, расположенные вдоль берега реки Оки.

Ранее сообщалось, что блогер из Сербии нашла сходство между Нижним Новгородом и Белградом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
авиация Социальные сети
Поделиться:
Новости по теме
14 мая 2025 10:53  [591] Нижегородцы поделились впечатлениями от первого регулярного авиарейса в Сухум
14 мая 2025 09:46  [457] Первый рейс из Нижнего Новгорода в Сухум прибыл в столицу Абхазии
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных