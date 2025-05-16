Пилот снял Нижний Новгород с высоты 10 тысяч метров

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Пилот пассажирского авиалайнера Airbus и популярный блогер Карен Новицкий опубликовал в своем Telegram-канале впечатляющее видео, снятое из кабины пилота. На кадрах запечатлена живописная панорама Нижнего Новгорода, открывающаяся с высоты более 10 тысяч метров.
Новицкий рассказал, что его маршруты в восточном направлении часто проходят рядом с этим городом — как с северной, так и с южной стороны. Именно поэтому он нередко наблюдает знакомые очертания Нижнего Новгорода с высоты полета.
Во время съемки самолет находился на высоте 10 400 метров. С такой высоты отчетливо видны ключевые районы города, его архитектура и природный ландшафт.
На видео можно различить знаковые места, включая стадион на Стрелке, жилые кварталы в Верхних Печерах, микрорайон "Новая Кузнечиха", а также здания, расположенные вдоль берега реки Оки.
Ранее сообщалось, что блогер из Сербии нашла сходство между Нижним Новгородом и Белградом.
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