Нижегородцы поделились впечатлениями от первого регулярного авиарейса в Сухум Общество

Фото: Дарья Кульбакина

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Первый нижегородский самолет прибыл в столицу Абхазии Сухум вечером 13 мая. Нижегородцы, летевшие этим рейсом, поделились своими вплетениями с редакцией НИА "Нижний Новгород".

Напомним, что изначально первый рейс по данному направлению должен был состояться 6 мая, однако из-за введённых тогда ограничений в нижегородском аэропорту имени В.П. Чкалова он был отменен.

По словам одного из пассажиров, полет прошел потрясающе. Самолет был почти пустой, потому что направление новое, да и сезон отпусков пока не начался. Зато нижегородцы смогли расположиться с комфортом.

Несмотря на то, что воздушное судно несколько раз попадало в зону турбулентности, пилот отлично со всем справился. Самолет совершил мягкие взлет и посадку. Полет продлился 3 часа 50 минут.

"В столице Абхазии наш самолет встретили традиционным водным салютом. А еще нас лично поприветствовал мэр Сухума. Пассажирам даже вручили памятные медали", - поделился Евгений Ш.

Напомним, Нижний Новгород и Сухум официально являются городами-побратимами с октября 2024 года.

По прилете в Абхазию погода была пасмурная, шел дождь. Однако сейчас воздух прогрелся до +15 и выглянуло солнце.

Полеты выполняются на самолетах Embraer 190, рассчитанных на 110 пассажиров. Перевозчиком на направлении выступает авиакомпания "Икар".

Кстати, стоимость билетов на прямой авиарейс из Нижнего Новгорода начинается от 7 181 рублей.

Ранее сообщалось, что регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми возобновились в конце апреля.