Нижегородцы поделились впечатлениями от первого регулярного авиарейса в Сухум

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Первый нижегородский самолет прибыл в столицу Абхазии Сухум вечером 13 мая. Нижегородцы, летевшие этим рейсом, поделились своими вплетениями с редакцией НИА "Нижний Новгород".
Напомним, что изначально первый рейс по данному направлению должен был состояться 6 мая, однако из-за введённых тогда ограничений в нижегородском аэропорту имени В.П. Чкалова он был отменен.
По словам одного из пассажиров, полет прошел потрясающе. Самолет был почти пустой, потому что направление новое, да и сезон отпусков пока не начался. Зато нижегородцы смогли расположиться с комфортом.
Несмотря на то, что воздушное судно несколько раз попадало в зону турбулентности, пилот отлично со всем справился. Самолет совершил мягкие взлет и посадку. Полет продлился 3 часа 50 минут.
"В столице Абхазии наш самолет встретили традиционным водным салютом. А еще нас лично поприветствовал мэр Сухума. Пассажирам даже вручили памятные медали", - поделился Евгений Ш.
Напомним, Нижний Новгород и Сухум официально являются городами-побратимами с октября 2024 года.
По прилете в Абхазию погода была пасмурная, шел дождь. Однако сейчас воздух прогрелся до +15 и выглянуло солнце.
Полеты выполняются на самолетах Embraer 190, рассчитанных на 110 пассажиров. Перевозчиком на направлении выступает авиакомпания "Икар".
Кстати, стоимость билетов на прямой авиарейс из Нижнего Новгорода начинается от 7 181 рублей.
Ранее сообщалось, что регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми возобновились в конце апреля.
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