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Происшествия

Сотрудница банка похитила почти 96 млн рублей со счета бизнесвумен из Семенова

20 мая 2025 09:31  [47] Происшествия
Сотрудница банка похитила почти 96 млн рублей со счета бизнесвумен из Семенова

24-летняя сотрудница банка украла у бизнесвумен из Семенова более 95 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. 

Согласно предоставленной информации, в середине мая в полицию обратилась 62-летняя женщина с заявлением о том, что накануне с ее бизнес-счета похищена кругленькая сумма. Следователи МВД завели уголовное дело по статье "Кража". 

Предварительно установлено, что сотрудница банка, в котором у пострадавшей бизнес-счет, с помощью высоких технологий сменила номер телефон, привязанный к личному кабинету, и перевела на другие банковские счета 95,9 млн рублей. Счета в банках, куда перевели баснословную сумму денег, арестованы. 

Правоохранители ищут причастных к совершению преступления. Ведется следствие. 

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Теги:
Деньги Кража Семенов
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