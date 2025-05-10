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Происшествия

Нижегородский бизнесмен кинул два банка на 80 млн рублей

14 мая 2025 12:50  [297] Происшествия
Нижегородский бизнесмен кинул два банка на 80 млн рублей

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, фигурантом которого стал местный бизнесмен. По данным регионального ГУ МВД, мужчина, являясь учредителем коммерческой организации, причастен к хищению десятков миллионов рублей у двух банков.

Установлено, что предприниматель оформил на свою фирму краткосрочный кредит в размере 40 миллионов рублей в одном из банков. Первоначально он частично вносил платежи, однако вскоре полностью прекратил выплаты. Полученные средства были израсходованы им на личные нужды.

Чтобы избежать конфискации имущества компании в счёт долга, злоумышленник переоформил юридическое лицо на подставных лиц, тем самым скрыв активы от взыскания.

Позже бизнесмен обратился за новым займом в другой банк, где его фирма уже имела кредитную историю. Он убедил сотрудников финансового учреждения выдать ему более 81 миллиона рублей, ссылаясь на необходимость финансирования хозяйственной деятельности.

Часть полученных средств — около 40 миллионов — предприниматель направил на погашение предыдущего кредита, что позволило создать видимость добросовестности. Остальные деньги аферист присвоил, распорядившись средствами банка по своему усмотрению.

Следственным отделом МО МВД России "Городецкий" расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сообщалось, что бухгалтера в Нижнем Новгороде будут судить за присвоение 1,5 млн рублей.

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Теги:
Городецкий район МВД Мошенничество
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