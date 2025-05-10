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Происшествия

49 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам в майские праздники

14 мая 2025 19:00  [122] Происшествия
49 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам в майские праздники

Очередная волна дистанционного мошенничества прокатилась по Нижегородской области в период майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

За этот период злоумышленники похитили у нижегородцев почти 49 млн рублей.

Правоохранительные органы зафиксировали 117 эпизодов мошенничества, в которых преступники использовали различные уловки для обмана.

Наиболее распространенной схемой стал звонок от лжесотрудников службы безопасности банка — таких случаев зарегистрировано 49. Под этим предлогом аферисты обычно убеждают граждан перевести деньги на "безопасные счета" или сообщить данные карты.

Второй по популярности схемой оказалось предложение дополнительного заработка. 22 человека поверили мошенникам и в итоге лишились своих средств.

Еще 20 случаев связаны с мошенничеством при онлайн-покупках.

Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка дважды стала жертвой мошенников, отдав им более 2,4 млн рублей. 

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Теги:
МВД Мошенничество
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