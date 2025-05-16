Нижегородские медики добились выплаты 860 тысяч рублей благодаря Профсоюзу Общество

Медицинские сотрудники противотуберкулёзного диспансера в Нижегородской области получили дополнительные выплаты после вмешательства профсоюзной организации.

Поводом для проверки стало обращение одной из медсестёр, которая указала на ошибки в расчётах специальной социальной выплаты.

Профсоюз направил информацию о выявленных нарушениях главному врачу учреждения. Также была представлена позиция и разъяснения от регионального министерства здравоохранения.

После рассмотрения ситуации руководство диспансера приняло решение произвести перерасчёт.

По словам председателя Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области Василия Приказнова, 27 медицинских работников получили доплаты на общую сумму 860 тысяч рублей.