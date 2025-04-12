Профсоюз предложил обеспечить нижегородских медиков видеокамерами Общество

Нижегородское отделение Профсоюза работников здравоохранения выступило с инициативой оснастить сотрудников медицины, в первую очередь бригады скорой помощи, видеокамерами, закреплёнными на спецодежде.

Как отметил председатель профсоюза Василий Приказнов, подобная мера уже применяется в Чувашии и продемонстрировала значительный эффект — на 80% снизилось количество агрессивных инцидентов в отношении медиков. По его словам, наличие видеозаписи дисциплинирует и пациентов, и самих сотрудников.

Особое внимание в инициативе уделяется вопросам конфиденциальности. Предполагается, что доступ к видеоматериалам должен быть строго ограничен — только для правоохранительных органов. Это необходимо, чтобы предотвратить утечку рабочих записей в интернет и защитить личную информацию как пациентов, так и медработников.

Напомним, что 14 апреля было совершено нападение на медсестру скорой помощи. Инцидент произошел в Приокском районе. Следователи СК завели уголовное дело. А 16 апреля пациент Кстовской ЦРБ набросился на дежурного медика. Это закончилось проверкой трудовой инспекции.