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Политика

Ветеран СВО Анисимов стал заместителем мэра Нижнего Новгорода

20 мая 2025 12:03  [95] Политика
Ветеран СВО Анисимов стал заместителем мэра Нижнего Новгорода

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем телеграм-канале о назначении Владимира Анисимова на должность заместителя главы города. Новый зам будет курировать вопросы поддержки участников специальной военной операции, их семей, а также патриотического воспитания молодёжи.

По словам градоначальника, это направление Анисимову особенно близко: за его плечами — учёба в военной академии, участие в СВО, государственные награды за проявленное мужество, а также участие в президентской программе "Время героев". В рамках этой программы мэр стал наставником Анисимова, когда тот начал знакомиться с работой городской администрации.

Шалабаев подчеркнул, что новый заместитель не только обладает нужными знаниями, но и стремится применить их на практике. Мэр выразил уверенность, что команда администрации будет поддерживать Анисимова в решении задач, направленных на поддержку бойцов и развитие патриотических инициатив в городе.

Кстати, с августа 2024 года по настоящее время Анисимов находился в статусе советника мэра. 

Напомним, другой участник программы "Время героев" - ветеран СВО Евгений Чинцов - ранее занял пост спикера нижегородской думы.

Сообщалось также, что глава МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков уволился по собственному желанию. 

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода СВО Юрий Шалабаев
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