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Политика

Левдиков ушел с поста главы нижегородского ГУММиД

19 мая 2025 18:09  [49] Политика
Левдиков ушел с поста главы нижегородского ГУММиД

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Андрей Левдиков ушел с поста руководителя нижегородского МКУ "ГУММиД" по собственному желанию. Такую информацию предоставили НИА "Нижний Новгород" в городской администрации.

Как отметили в мэрии, обязанности директора ГУММиДа в настоящее время исполняет Илья Курапов. И добавили: учреждение работает штатно.

Напомним, в апреле стало известно о повторном направлении на госэкспертизу проекта продления линии метрополитена до Сенной в Нижнем Новгороде. Полностью завершить работы на станциях "Площадь Свободы" и "Сенная" в Нижнем Новгороде планируется в конце 2026 года.

 

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения Строительство
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