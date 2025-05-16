Левдиков ушел с поста главы нижегородского ГУММиД Политика

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Андрей Левдиков ушел с поста руководителя нижегородского МКУ "ГУММиД" по собственному желанию. Такую информацию предоставили НИА "Нижний Новгород" в городской администрации.

Как отметили в мэрии, обязанности директора ГУММиДа в настоящее время исполняет Илья Курапов. И добавили: учреждение работает штатно.

Напомним, в апреле стало известно о повторном направлении на госэкспертизу проекта продления линии метрополитена до Сенной в Нижнем Новгороде. Полностью завершить работы на станциях "Площадь Свободы" и "Сенная" в Нижнем Новгороде планируется в конце 2026 года.