Браконьерство в нерест выросло на 30% в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижегородской области в 2025 году зафиксирован рост случаев браконьерства в нерестовый период. Об этом стало известно на заседании комитета по экологии и природопользованию нижегородского Заксобрания 20 мая, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Представитель нижегородского отдела Росрыболовства Владимир Савкин рассказал, что таких случаев этой весной стало больше на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

С начала года инспекторами в регионе было составлено 599 протоколов о нарушениях, из них 103 с начала нерестового периода. Инспекторы передали в полицию 32 материала для возбуждения уголовных дел (рост на 87%). Также было изъято 8 лодок в нерестовый период и множество орудий для незаконного лова рыбы (рост на 143%).

По словам заместителя председателя профильного комитета ЗСНО Андрея Тарасова, рост нарушений обусловлен "малой водой": в этом году нижегородские реки и озера весной сильно не разливались. Соответственно, все браконьеры остаются в русле водоема и сразу же выявляются инспекторами.

"Нижегородская область это достаточно большое количество малых рек и озер, власти заинтересованы в сохранении популяции рыб. Также на заседании мы услышали о проблеме нехватки кадров инспекторского состава. Будем по этому вопросу работать с коллегами-депутатами из других регионов ПФО, для возможного обращения в российское правительство", - рассказал Тарасов.

Ранее сообщалось, что нижегородцам напомнили о вступлении в силу новых правил использования маломерных судов на водоемах.