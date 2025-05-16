Браконьерство в нерест выросло на 30% в Нижегородской области

В Нижегородской области в 2025 году зафиксирован рост случаев браконьерства в нерестовый период. Об этом стало известно на заседании комитета по экологии и природопользованию нижегородского Заксобрания 20 мая, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Представитель нижегородского отдела Росрыболовства Владимир Савкин рассказал, что таких случаев этой весной стало больше на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
С начала года инспекторами в регионе было составлено 599 протоколов о нарушениях, из них 103 с начала нерестового периода. Инспекторы передали в полицию 32 материала для возбуждения уголовных дел (рост на 87%). Также было изъято 8 лодок в нерестовый период и множество орудий для незаконного лова рыбы (рост на 143%).
По словам заместителя председателя профильного комитета ЗСНО Андрея Тарасова, рост нарушений обусловлен "малой водой": в этом году нижегородские реки и озера весной сильно не разливались. Соответственно, все браконьеры остаются в русле водоема и сразу же выявляются инспекторами.
"Нижегородская область это достаточно большое количество малых рек и озер, власти заинтересованы в сохранении популяции рыб. Также на заседании мы услышали о проблеме нехватки кадров инспекторского состава. Будем по этому вопросу работать с коллегами-депутатами из других регионов ПФО, для возможного обращения в российское правительство", - рассказал Тарасов.
Ранее сообщалось, что нижегородцам напомнили о вступлении в силу новых правил использования маломерных судов на водоемах.
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