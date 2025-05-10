Ограничения по осадке судов ввели на участке Волги в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Ограничения по осадке судов введены на шлюзах Городецкого гидроузла на участке Волги между Городцом и Нижним Новгородом. Об этом говорится в распоряжении Росморречфлота.

Срок действия установлен с 23 апреля до 1 сентября 2025 года.

Ограничения вводятся в связи с уменьшением среднесуточных навигационных расходов воды через гидроузел Горьковского водохранилища.

В ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей" отмечают, что конкретные осадки судов зависят от суточных расходов воды через гидроузел и указываются в ежедневных бюллетенях на сайте ФБУ.

Ранее сообщалось, что речные маршруты в Нижегородской области могут изменить из-за обмеления Волги и Оки.