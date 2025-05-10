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Ограничения по осадке судов ввели на участке Волги в Нижегородской области

13 мая 2025 13:10  [75]
Ограничения по осадке судов ввели на участке Волги в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Ограничения по осадке судов введены на шлюзах Городецкого гидроузла на участке Волги между Городцом и Нижним Новгородом. Об этом говорится в распоряжении Росморречфлота.

Срок действия установлен с 23 апреля до 1 сентября 2025 года. 

Ограничения вводятся в связи с уменьшением среднесуточных навигационных расходов воды через гидроузел Горьковского водохранилища.

В ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей" отмечают, что конкретные осадки судов зависят от суточных расходов воды через гидроузел и указываются в ежедневных бюллетенях на сайте ФБУ.

Ранее сообщалось, что речные маршруты в Нижегородской области могут изменить из-за обмеления Волги и Оки. 

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Теги:
Водный транспорт Навигация Речные перевозки
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