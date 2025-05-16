Подрядчик ЖК "Радуга" в Дзержинске столкнулся с исками на 124 млн рублей Экономика

С ООО "А2 ТЭК", зарегистрированной в Санкт-Петербурге, могут взыскать около 124 млн рублей. Компания выступала подрядчиком при строительстве жилого комплекса "Радуга" в Дзержинске. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

Проект ЖК "Радуга" стартовал ещё в 2010-х, однако впоследствии застройщик обанкротился, и стройка была приостановлена. Лишь в 2020 году было принято решение о завершении долгостроя. Достраивать вторую и третью очереди принялось ООО "А2 ТЭК". Сейчас строительство окончено, и в дома уже заселились жильцы.

Несмотря на завершение проекта, три подрядные организации подали судебные иски к "А2 ТЭК", требуя возмещения задолженностей за проделанную работу. Среди заявителей — специализированный застройщик региона "Дирекция по строительству", а также компании "Развитие" и "Колорит-Строй".

Они утверждают, что оплаты за выполненные строительные работы поступили не в полном объёме.

Рассмотрение дел по искам запланировано на июнь текущего года.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск нижегородского завода "Гидромаш" и взыскал около 2,2 млн долларов с Объединённой авиастроительной корпорации.