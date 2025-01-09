Швейное производство не будут строить рядом с ЖК "Радуга" в Дзержинске Общество

Фото: скриншот видео с сайта администрации Дзержинска

В Дзержинске не будут строить швейную фабрику рядом с жилыми домами ЖК "Радуга".

Как сообщает пресс-служба администрации Дзержинска, городские власти выделил предпринимателю другой участок для строительства. Об этом стало известно на встречи замглавы города с жителями жилого комплекса. По словам Александра Кононова, бизнесмен выбрал подходящий участок и подал ходатайство в земельный совет. Ожидается положительное заключение.

Напомним, швейное производство ООО "Покров Тент" предполагалось построить не далеко от жилых домов. Земельный участок был выделен в 2023 году Советом по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области. Для этого планировалось вырубить целую рощу, на защиту которой и встали жильцы. Летом 2024 года дзержинцы обратились к властям с просьбой не вырубать деревья. После жалоб в дело вмешалась прокуратура.

Кроме того, в начале декабря жители ЖК обратились на прямую линию к губернатору Глебу Никитину. Они выразили недовольство тем, что неподалеку от дома планируется размещение швейного производства. Губернатор поручил главе Дзержинска Михаилу Клинкову найти другой земельный участок под размещение производства. Планируется, что фабрика будет производить палатки для СВО.

Ранее сообщалось, что власти отменили два особых режима в центре Нижнего Новгорода.