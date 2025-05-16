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Выставка ЦИПР будет открыта для бесплатного посещения 5 июня

20 мая 2025 15:02  [79] Афиша
Выставка ЦИПР будет открыта для бесплатного посещения 5 июня

Фото: предоставлено организаторами

Выставка десятой юбилейной конференции ЦИПР (12+), на которой представлены технологические новинки российских и международных компаний, будет доступна для посещения горожан и гостей города 5 июня по предварительной регистрации. "Открытый" день ЦИПР проводится во второй раз и направлен на популяризацию технологий среди широкой общественности. В прошлом году выставочную экспозицию ЦИПР посетили более 3500 человек. 

Посетить выставку в «открытый» день можно с 10:00 до 19:00 бесплатно, для этого необходимо пройти регистрацию на сайте ЦИПР до 26 мая. После регистрации каждому участнику придет именной бейдж, который позволит посетить выставку в выбранный при регистрации временной промежуток.  Количество доступных билетов будет ограничено возможностями площадки, поэтому регистрация является обязательной. 

"Открытый день главной цифровой конференции страны – это возможность приобщиться к высоким технологиям нижегородцам и гостям города любых возрастов. В прошлом году четверть от числа всех посетителей составили именно жители. Интересно было даже дошкольникам! Уверен, в этом году юбилейный ЦИПР привлечет еще больше гостей", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Наша миссия – рассказывать и показывать, как цифровизация меняет привычные процессы, а технологии становятся надежными спутниками и помощниками, с которыми можно жить и работать. Как и в прошлом году, мы приглашаем нижегородцев и гостей города на выставочную экспозицию ЦИПР.  Особенно радует, что большинство участников приходят с семьями и детьми, ведь наш формат предполагает активности для разных возрастов", — рассказала Ольга Пивень, сооснователь и директор ЦИПР.

Также 5 июня на территории Нижегородской ярмарки начнется технологический городской фестиваль "Тех-Френдли Викенд" (12+), в рамках которого можно бесплатно посетить лекции и мастер-классы от Wylsacom, Александры Жарковой, Анастасии Полетаевой, Георгия Лобушкина и других представителей креативных индустрий. Сессии будут посвящены искусственному интеллекту, экономике, моде, культуре, экологии и другим смежным темам. Регистрация доступна на сайте фестиваля.

Напомним, что конференция пройдет со 2 по 5 июня при поддержке правительства РФ, Минцифры России, правительства Москвы и правительства Нижегородской области.

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Теги:
ЦИПР
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