ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде начнется на день раньше Общество

Фото: Александр Воложанин

Юбилейная X конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (12+) в Нижнем Новгороде пройдет с 2 по 5 июня 2025 года. Даты проведения скорректированы из-за изменений в графиках официальных делегаций, сообщили организаторы.

Основные события конференции развернутся на площадках Нижегородской ярмарки и молодежного центра "Высота". Деловая программа включает более 100 сессий, посвященных цифровизации ключевых отраслей экономики и международному сотрудничеству. В трех павильонах выставочной зоны представят технологические решения, в том числе разработки компаний из стран БРИКС и ЕАЭС.

Кроме основной программы, участников и гостей ждут: глобальный цифровой форум (5-6 июня) — дискуссионная платформа для международного сотрудничества; "Тех-Френдли Викенд" (5-8 июня) — фестиваль для популяризации технологий среди широкой аудитории; премия CIPR Digital (2 июня) — награждение лучших проектов в сфере цифровых технологий.

Дополнительно в рамках 10-летия конференции в Нижнем Новгороде состоятся специальные партнерские и культурные мероприятия.