Рыбоохрана на севере Нижегородской области держится на одном человеке

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В северных районах Нижегородской области за соблюдением правил рыболовства и охраной водных биоресурсов следит всего один инспектор. Об этом сообщил начальник регионального отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Московско-Окского территориального управления Владимир Савкин на заседании комитета по экологии Законодательного собрания 20 мая. На мероприятии присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По словам Савкина, в регионе на сегодняшний день работают 21 штатный инспектор и 61 внештатный помощник. Например, на Горьковском водохранилище задействованы четыре специалиста, на Чебоксарском — семь, на реке Оке — ещё четыре.
Однако на обширной территории северных районов, где протекают реки Ветлуга и другие крупные водоёмы, работает всего один государственный инспектор. Он проживает в посёлке Красные Баки и отвечает за большую часть северной акватории.
Депутаты выразили обеспокоенность: один человек не может эффективно контролировать столь обширную территорию, особенно в условиях растущего браконьерства. При этом в ведомстве идёт сокращение штата, а технических средств наблюдения — таких как беспилотники и современное оборудование — в распоряжении инспекторов нет.
По итогам обсуждения парламентарии договорились взять ситуацию на контроль и обсудить проблему с одним из заместителей губернатора Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что бывшего полицейского и группу браконьеров будут судить в Нижегородской области.
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