Пять нелегальных кредиторов обнаружили в Нижегородской области Экономика

За первый квартал 2025 года в регионах, подконтрольных Волго-Вятскому главному управлению Банка России, были обнаружены 30 субъектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. Об этом сообщили в пресс-службе управления по связям с общественностью и финансовой грамотности банка.

Из общего числа выявленных нарушителей 27 оказались так называемыми "черными кредиторами". В Нижегородской области их пять.

Нелегальные кредиторы часто маскируются под легальных участников финансового рынка или действуют под прикрытием других видов бизнеса. В частности, четыре организации в Нижегородской области работали под видом комиссионных магазинов, но фактически выдавали займы под залог имущества, не имея на это законных оснований.

Еще один субъект незаконно использовал в своем названии слово "ломбард", хотя не был зарегистрирован в соответствующем реестре и не имел лицензии регулятора.

"Компания не состояла в реестре Банка России и не имела соответствующего разрешения регулятора", — уточняется в официальном сообщении.

В Банке России предупреждают: взаимодействие с подобными структурами может быть крайне рискованным для граждан. Заемщики "черных кредиторов" нередко теряют заложенное имущество или сталкиваются с необоснованно высокими процентами.

Ранее глава Центробанка призвала "перекрыть кислород" нелегальным кредиторам.