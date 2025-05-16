Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
20 мая 2025 18:22  [81] В Арзамасе обсудили кадровую стратегию и развитие промышленности региона
20 мая 2025 17:41  [135] Пять нелегальных кредиторов обнаружили в Нижегородской области
20 мая 2025 15:00  [156] Подрядчик ЖК "Радуга" в Дзержинске столкнулся с исками на 124 млн рублей
20 мая 2025 11:46  [1878] Опубликован топ-5 самых богатых ректоров вузов Нижнего Новгорода
19 мая 2025 20:04  [360] Нижегородское химпредприятие выплатило 7 млн рублей после вмешательства приставов
19 мая 2025 17:55  [416] Новинки заняли 2-е место по обеспеченности торговыми точками в Нижнем Новгороде
19 мая 2025 17:20  [376] Минстрой выдал "Урбантеху" разрешение на строительство канатки через Оку
19 мая 2025 14:29  [399] Более 2 млн долларов отсудил нижегородский "Гидромаш" у ОАК
19 мая 2025 12:55  [345] Почти 1 млрд рублей заработала Нижегородская область на торгах по КРТ
19 мая 2025 12:33  [289] ВТБ: в апреле продажи автокредитов в России выросли более чем на 10%
Экономика

Пять нелегальных кредиторов обнаружили в Нижегородской области

20 мая 2025 17:41  [135] Экономика
Пять нелегальных кредиторов обнаружили в Нижегородской области

За первый квартал 2025 года в регионах, подконтрольных Волго-Вятскому главному управлению Банка России, были обнаружены 30 субъектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. Об этом сообщили в пресс-службе управления по связям с общественностью и финансовой грамотности банка.

Из общего числа выявленных нарушителей 27 оказались так называемыми "черными кредиторами". В Нижегородской области их пять. 

Нелегальные кредиторы часто маскируются под легальных участников финансового рынка или действуют под прикрытием других видов бизнеса. В частности, четыре организации в Нижегородской области работали под видом комиссионных магазинов, но фактически выдавали займы под залог имущества, не имея на это законных оснований.

Еще один субъект незаконно использовал в своем названии слово "ломбард", хотя не был зарегистрирован в соответствующем реестре и не имел лицензии регулятора.

"Компания не состояла в реестре Банка России и не имела соответствующего разрешения регулятора", — уточняется в официальном сообщении.

В Банке России предупреждают: взаимодействие с подобными структурами может быть крайне рискованным для граждан. Заемщики "черных кредиторов" нередко теряют заложенное имущество или сталкиваются с необоснованно высокими процентами.

Ранее глава Центробанка призвала "перекрыть кислород" нелегальным кредиторам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банк России Кредиты
Поделиться:
Новости по теме
31 марта 2025 14:14  [1123] Жалоба нижегородки привела к штрафам для двух микрокредитных организаций
27 марта 2025 18:25  [922] ЦБ выявил 26 нелегальных кредиторов в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных