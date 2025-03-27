ЦБ выявил 26 нелегальных кредиторов в Нижегородской области

В Нижегородской области в 2024 году обнаружили 26 "черных" кредиторов, сообщили в Волго-Вятском главном управлении Банка России. Всего в регионах присутствия управления за год выявили 131 нелегальную организацию, занимающуюся незаконным кредитованием.
В Центробанке пояснили, что такие компании часто маскируются под круглосуточные комиссионные магазины и выдают займы под залог имущества. По сути, они работают как ломбарды без лицензии, из-за чего клиенты рискуют потерять свое имущество или сталкиваются с чрезмерно высокими процентами.
Чтобы не попасть в руки мошенников, важно проверять кредитные организации. Легальные ломбарды занесены в реестр ЦБ, а их сайты отмечены синим кружком с надписью "ЦБ РФ" в российских поисковиках. Кроме того, они работают только до 23:00, выдают залоговый билет установленного образца и не могут продать сданную вещь до истечения срока договора.
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